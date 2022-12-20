Криштиану Роналду прослезился после вылета сборной Португалии с чемпионата мира – 2022. Как известно, португальцы сенсационно проиграли Марокко (0:1) на стадии 1/4 финала. Казалось, что это был последний шанс Роналду стать чемпионом мира, но нет. Криштиану поставил перед собой цель выступить на чемпионате мира в 2026 году. Об этом рассказывает Marca, отталкиваясь от информации из окружения Роналду.

В 2026 году мундиаль пройдёт сразу в трёх странах – в США, Канаде и Мексике. Если Криштиану Роналду поедет на этот турнир, то сыграет там в возрасте 41 года.

Добавим, что Криштиану Роналду выигрывал со сборной Португалии чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019).