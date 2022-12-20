Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Роналду хочет сыграть на чемпионате мира – 2026 слухи

20 Декабря 2022 • 16:29 Комментировать (2)

Криштиану Роналду прослезился после вылета сборной Португалии с чемпионата мира – 2022. Как известно, португальцы сенсационно проиграли Марокко (0:1) на стадии 1/4 финала. Казалось, что это был последний шанс Роналду стать чемпионом мира, но нет. Криштиану поставил перед собой цель выступить на чемпионате мира в 2026 году. Об этом рассказывает Marca, отталкиваясь от информации из окружения Роналду.

В 2026 году мундиаль пройдёт сразу в трёх странах – в США, Канаде и Мексике. Если Криштиану Роналду поедет на этот турнир, то сыграет там в возрасте 41 года.

Добавим, что Криштиану Роналду выигрывал со сборной Португалии чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019).

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
20 Декабря 2022 в 16:44
ему так и не дошло... это КОНЕЦ !!! этот дебил так и не понял что он плевал в колодец из которого пил . Это не МЮ , это про ФУТБОЛ , он себя превознес выше всех , футбола , команды , работадателя , которые платили ему бабло , господи до чего же дебильный чел ... кем бы ты был ... маме посуду помогал бы мыть , ну или в эскорте , ты ж клубничка..идиот .
ILLNAT
20 Декабря 2022 в 16:32
Ну,это уже клиника...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
16:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кечинов назвал Испанию главным разочарованием чемпионата мира в Катаре 1
16:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов назвал лучшего футболиста ЧМ-2022
16:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Раскрыты слова Дешама игрокам сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2022
16:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Известный повар после финала чемпионата мира нарушил регламент ФИФА
15:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков считает, что в Катаре нет ничего привлекательного
15:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Камоцци: Месси — один из величайших спортсменов 21 века
15:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рианчо назвал лучшего игрока чемпионата мира – 2022
15:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Губерниев: «Роналду оказался раздутой фигурой, он подвёл своих поклонников» 2
15:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пиняев: «Финал Франция – Аргентина – лучший матч, что я видел в своей жизни»
14:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пиняев — о чемпионате мира: «Был уверен, что Месси поднимет кубок над головой»
14:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жоржиньо: «Я не хотел смотреть чемпионат мира, у меня не было интереса»
14:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дуймович: «Перишич, Модрич и Ловрен — сенаторы, которые держат сборную Хорватии»
13:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баринов — о сборной Хорватии: «Серебро, бронза – большое достижение»
13:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Самедов: «Я всё ещё не знаю, кто лучший в споре между Месси и Роналду, их нельзя сравнивать»
13:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баринов назвал главную сенсацию и главное разочарование ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем