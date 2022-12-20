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​Стало известно, где будет играть Роналду

20 Декабря 2022 • 16:24 Комментировать (2)

Криштиану Роналду почти месяц назад стал свободным агентом, расторгнув контракт с «Манчестер Юнайтед». Всё идёт к тому, что звёздный португальский нападающий будет играть в Саудовской Аравии. Как сообщает на своих страницах Marca, в клубе «Аль-Наср» ждут приезда Роналду для подписания контракта сроком до конца июня 2025 года. Ожидается, что Криштиану приедет в Саудовскую Аравию до конца текущего года.

Ранее в прессе проскакивала информация о желании Криштиану Роналду продолжить карьеру в Европе. Впрочем, здесь у звёздного португальца возникли трудности с поиском клуба.

В феврале Криштиану Роналду исполнится 38 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (2)
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roksanvanino2015
20 Декабря 2022 в 17:20
заканчивается карьера великого игрока
не из за интервью, характера и пр.
заканчивается из-за возраста
и он сам не готов это принять
ILLNAT
20 Декабря 2022 в 16:31
В таком возрасте давно уж пора на пенсию,всех денег все равно не заработать.Был прекрасный игрок,но в последнее время испортил себе репутацию и имидж окончательно.Надо вовремя уходить.
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