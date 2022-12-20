​Стало известно, где будет играть Роналду

Криштиану Роналду почти месяц назад стал свободным агентом, расторгнув контракт с «Манчестер Юнайтед». Всё идёт к тому, что звёздный португальский нападающий будет играть в Саудовской Аравии. Как сообщает на своих страницах Marca, в клубе «Аль-Наср» ждут приезда Роналду для подписания контракта сроком до конца июня 2025 года. Ожидается, что Криштиану приедет в Саудовскую Аравию до конца текущего года.

Ранее в прессе проскакивала информация о желании Криштиану Роналду продолжить карьеру в Европе. Впрочем, здесь у звёздного португальца возникли трудности с поиском клуба.

В феврале Криштиану Роналду исполнится 38 лет.