Колосков считает, что в Катаре нет ничего привлекательного

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об организации чемпионата мира в Катаре и в России.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что все стадионы в Катаре находятся в идеальном состоянии, болельщики очень сильно поддерживали свои команды, организаторы хорошо подготовились, но в целом ничего привлекательного в этой стране нет, там одна пустыня.

Функционер отметил, что в России все были рады болельщикам, улицы были красиво разукрашены, а в Катаре фанаты никому не нужны.

Напомним, чемпионом мира в 2018 году стала Франция, а в 2022 году титул завоевала сборная Аргентины.