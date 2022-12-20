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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Почему чемпионат мира – 2022 оказался бедным

20 Декабря 2022 • 15:31 Комментировать (1)

Чемпионат мира – 2022 позади. Финальная битва за трофей получилась шикарной. Нередко финалы получаются закрытыми и скучноватыми, ведь цена ошибки в таких матчах слишком высока, но на этот раз мы стали свидетелями яркого футбола. 120 минут, камбэк за две атаки, шесть голов, хет-трик Килиана Мбаппе, дубль Лионеля Месси, серия пенальти, действия Эмилиано Мартинеса… Этот матч мы будем вспоминать ещё долго.

Признаться, такой роскошный финал смог скрасить впечатления, но в целом турнир по ощущениям получился довольно бедным. Не знаю, как вам, а мне не хватило топовых матчей с яркими вывесками. Наверное, сложно отыскать болельщика, которому не нравились бы большие сенсации в матчах, где у него нет каких-то серьёзных симпатий. Когда Хорватия проявляет характер и выбивает Бразилию, это прекрасно для нейтрального фаната. Но прекрасно это в узком смысле. А в рамках турнира это несколько огорчает, ведь полуфинал Аргентина – Бразилия наверняка получился бы куда более мощным и горячим, чем полуфинал Аргентина – Хорватия. Согласны?

На чемпионате мира в Катаре мы увидели только четыре матча с приставкой «топ». Это матчи Испания – Германия, Нидерланды – Аргентина, Англия – Франция и Аргентина – Франция. Всего лишь четыре статусных матча из 64. На чемпионате мира! При этом именно такого рода игры наиболее ожидаемы болельщиками при всём уважении к подвигам Хорватии и Марокко.

Если взять предыдущие три чемпионата мира, которые проходили в России, Бразилии и ЮАР, то там топовых матчей было больше. Я насчитал от 8 до 10 на каждом. А в Катаре – всего лишь 4. Очень скудно получилось…

Статусных игр на прошедшем мундиале могло быть больше. Казалось, что сборная Бельгии железно встретится в 1/8 финала с кем-то из пары Испания – Германия. Но из этих трёх топ-сборной в плей-офф пробились только испанцы. И сразу же вылетели, пролетев в дуэли с Марокко. Дальше «атласские львы» выбили Испанию и вышли на Португалию – так мы лишились большого пиренейского дерби в четвертьфинале. А позже блестящие марокканцы оставили фанатов без битвы Португалии против Франции.

Можно только похвалить сборную Марокко за их подвиги. Здорово наблюдать за сенсациями, но эти сенсации лишили нас потенциально более «вкусных» футбольных матчей. Хорошо это или плохо, каждый должен решить за себя сам. Лично мне не хватило ярких вывесок на этом чемпионате мира.

Александр Тихий

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Комментарии (1)
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ингерман
20 Декабря 2022 в 15:35
ай.. ты дундук и дилетанц.. явна закозная стацейка.. А-ха-ха-ха! )))
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