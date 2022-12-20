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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Биджиев: «У Мбаппе есть все задатки, чтобы догнать и превзойти Месси» эксклюзив

20 Декабря 2022 • 15:18 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил вероятность того, что Килиан Мбаппе, которому сегодня исполняется 24 года, обойдёт по комплексу футбольных достижений 35-летнего Лионеля Месси.

- Выиграв чемпионат мира, Месси всем всё доказал?

- Конечно, этой победой и двумя забитыми мячами он окончательно снял все вопросы. Фактически он вместе с партнёрами принёс своей стране золотые медали чемпионата мира. 36 лет Аргентина ждала такого момента, проиграв за это время два финала. Месси для полного комплекта не хватало Кубка мира, и он заслужил его. Потрясающая карьера выдающегося футболиста.

- Мбаппе догонит Месси по достижениям?

- Он имеет все задатки, чтобы повторить или даже превзойти их. Во-первых, у Мбаппе сейчас довольно молодой возраст. Во-вторых, он играет в большом клубе и в топ-сборной, где растёт достаточно хорошее поколение. Есть все шансы, что Мбаппе догонит Месси по различным достижениям, но, опять-таки, это будет зависеть от многих факторов. Например, от выступления «ПСЖ» в еврокубках. Мы видим, что с тех пор, когда туда пришли катарские шейхи, в парижский клуб было сделано очень много финансовых вливаний, но пока «ПСЖ» Лигу чемпионов не выиграл, а Месси с «Барселоной» выигрывал её дважды. С другой стороны, Мбаппе в какой-то степени проще, потому что Месси является его партнёром по клубу и может помогать ему добиваться высоких целей. На сегодняшний день Мбаппе – номер один, кто будет претендовать на рекорды, поставленные Месси и Криштиану Роналду.

- Месси превзошёл Роналду?

- По титулам – да. Месси – обладатель золотых медалей чемпионата мира. Роналду – чемпион Европы, что тоже очень весомо, но всё-таки значимость чемпионата мира стоит особняком.

- Месси ещё выиграл Кубок Америки.

- Мы все прекрасно понимаем, что уровень чемпионата Европы выше уровня чемпионата мира и Копа Америка. На Евро практически нет матчей с заранее предсказуемым результатом, хотя нынешний чемпионат мира показал, что все команды подравнялись, и откровенно слабых сборных на турнире в Катаре практически не было.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Чемпионат Мира Чм-2022 Хасанби Биджиев Килиан Мбаппе
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