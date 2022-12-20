Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал расширение числа участников чемпионата мира до 48 с 2026 года.

- Я не знаю, лучше будет или хуже, когда на чемпионате мира будут выступать 48 команд. У нас есть пример Евро, где после расширения до 24 команд уровень, может, чуть-чуть упал, но в отношении чемпионата мира это зависит от команд, которые туда доедут. Иногда пять сборных из Африки выступали на мундиале не очень хорошо, а в другом случае три-четыре из них играли достойно. Для нескольких континентов расширение чемпионата мира – это шанс. Например, для Азии и Африки, у которых при 32 командах было мало мест на ЧМ. Интересно будет посмотреть уже следующий мундиаль, который будут принимать сразу три страны – Мексика, США и Канада. Для них это хорошая возможность выступить лучше, чем раньше. А потом, надо смотреть, какой будет формат, не исключены группы из трёх команд.