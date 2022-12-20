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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Итальянский журналист Брага: «Не факт, что уровень чемпионата мира упадёт после расширения до 48 команд» эксклюзив

20 Декабря 2022 • 15:12 Комментировать (3)

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал расширение числа участников чемпионата мира до 48 с 2026 года.

- Я не знаю, лучше будет или хуже, когда на чемпионате мира будут выступать 48 команд. У нас есть пример Евро, где после расширения до 24 команд уровень, может, чуть-чуть упал, но в отношении чемпионата мира это зависит от команд, которые туда доедут. Иногда пять сборных из Африки выступали на мундиале не очень хорошо, а в другом случае три-четыре из них играли достойно. Для нескольких континентов расширение чемпионата мира – это шанс. Например, для Азии и Африки, у которых при 32 командах было мало мест на ЧМ. Интересно будет посмотреть уже следующий мундиаль, который будут принимать сразу три страны – Мексика, США и Канада. Для них это хорошая возможность выступить лучше, чем раньше. А потом, надо смотреть, какой будет формат, не исключены группы из трёх команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Чм-2022 Микаэль Брага
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Комментарии (3)
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Ermak
20 Декабря 2022 в 15:35
Евро испоганили, теперь ЧМ испоганьте и будем также как в 2016 жалкое зрелище наблюдать, 5ничеек, и чемпионство)
ILLNAT
20 Декабря 2022 в 15:20
С удовольствием будем наблюдать за матчами Ангола-Албания или Кувейт-Замбия.Очень интересное зрелище.)
ингерман
20 Декабря 2022 в 15:32
ай страшный а чем те олбания не нравица.. да уж не хужее сербав играюц.. А-ха-ха-ха! )))
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