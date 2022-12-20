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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Романьоли: «Уверен, Альварес и Фернандес выиграют для Аргентины ещё один мундиаль» эксклюзив

20 Декабря 2022 • 14:57 Комментировать

Бывший игрок сборной Аргентины Мартин Романьоли в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от победы «бело-голубых» на мундиале в Катаре.

Какие ощущения после победы Аргентины на чемпионате мира?

«До сих пор эмоции невероятны, как и у каждого аргентинца. Наверное, вы знаете, что 20 декабря был объявлен выходным днём. Сегодня по всей стране будет большой праздник. Аргентина уже третий день гуляет, это феноменально. Очень благодарен за эту сказку всем футболистам и тренерскому штабу».

В чём отличие этой команды от других?

«Не открою секрета, если скажу, что в атмосфере. Многие критиковали команду за то, что в тренерском штабе было много людей без опыта. Даже у Агуэро была какая-то должность. Помощники Скалони сильно недооценены в мире, но мы в Аргентине знаем, насколько они важны».

Кто вас удивил на этом чемпионате мира?

«Энцо Фернандес и Хулиан Альварес не были игроками основы до чемпионата мира, но прекрасно себя проявили на турнире. Уверен, что они ещё раз сумеют выиграть для Аргентины титул. Всё только начинается».

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Сити Сборная Аргентины Хулиан Альварес Энцо Фернандес Мартин Романьоли
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