Пиняев выбрал лучшего между Месси и Роналду

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, кто, по его мнению, лучше: аргентинец Лионель Месси или португалец Криштиану Роналду.

«Все видели позавчера финал чемпионата мира. Все всё понимают. Но то, что Криштиану - один из сильнейших футболистов мира, этого никто никогда не отменит», - передает слова российского футболиста издание «Спорт-экспресс».

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале южноамериканцы победили Францию (3:3, 4:2 по пенальти). 35-летнего Лионеля признали лучшим футболистом турнира.

Роналду со сборной Португалии дошел до ¼ финала, где пиренейцы уступили Марокко (0:1).