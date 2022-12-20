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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Во Франции придумали грязную месть Месси за финал ЧМ-2022 фото

20 Декабря 2022 • 12:13 Комментировать

Во Франции очень огорчены поражением национальной команды на чемпионате мира – 2022. В одном из баров на полу разложили футболку нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и предлагают всем посетителям вытереть об нее ноги.

«Когда заходите, не забывайте вытирать ноги», - написано на доске, которая стоит рядом с футболкой.

Напомним, что сборная Франции потерпела поражение от Аргентины в финале мундиаля. Игровое время завершилось вничью со счетом 3:3, а в серии пенальти южноамериканцы были точнее – 4:2.

Месси в финале отметился двумя голами. Он был признан лучшим игроком турнира, забив семь голов и сделав три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции
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