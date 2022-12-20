Во Франции очень огорчены поражением национальной команды на чемпионате мира – 2022. В одном из баров на полу разложили футболку нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и предлагают всем посетителям вытереть об нее ноги.

«Когда заходите, не забывайте вытирать ноги», - написано на доске, которая стоит рядом с футболкой.

Напомним, что сборная Франции потерпела поражение от Аргентины в финале мундиаля. Игровое время завершилось вничью со счетом 3:3, а в серии пенальти южноамериканцы были точнее – 4:2.

Месси в финале отметился двумя голами. Он был признан лучшим игроком турнира, забив семь голов и сделав три ассиста.