Уилкшир рассказал об интересе российского клуба к игроку сборной Австралии

Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир рассказал, что один из российских клубов проявляет интерес к австралийскому полузащитнику Айдину Хрустичу, который представлял свою национальную команду на чемпионате мира в Катаре.

«Я слышал, что один российский клуб интересуется Айдином Хрустичем. Поехал бы он? Потенциально да. Думаю, если будет возможность, он может согласиться», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Отметим, что 26-летний Хрустич выступает за «Верону». Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Австралии в 1,8 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Верону» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он также выступал за немецкий «Айнтрахт».

Напомним, что на прошедшем мундиале австралийцы дошли до стадии 1/8 финала, где в упорной борьбе уступили будущему победителю турнира Аргентине (1:2).