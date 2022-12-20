Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Уилкшир рассказал об интересе российского клуба к игроку сборной Австралии

20 Декабря 2022 • 10:24 Комментировать
Торино
...
Верона
1 1.82 X 3.65 2 4.40
04.01 16:30

Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир рассказал, что один из российских клубов проявляет интерес к австралийскому полузащитнику Айдину Хрустичу, который представлял свою национальную команду на чемпионате мира в Катаре.

«Я слышал, что один российский клуб интересуется Айдином Хрустичем. Поехал бы он? Потенциально да. Думаю, если будет возможность, он может согласиться», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Отметим, что 26-летний Хрустич выступает за «Верону». Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Австралии в 1,8 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Верону» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он также выступал за немецкий «Айнтрахт».

Напомним, что на прошедшем мундиале австралийцы дошли до стадии 1/8 финала, где в упорной борьбе уступили будущему победителю турнира Аргентине (1:2). 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Верона Динамо Москва Сборная Австралии Люк Уилкшир Айдин Хрустич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО ВЕРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
11:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси признан спортсменом года по версии BBC Sports
11:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Уилкшир: «Я говорил Кураньи: «Если завершил карьеру, не возвращайся»
10:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Уилкшир: «В этом поколении Месси лучший с отрывом»
10:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Джокович оценил финал чемпионата мира Аргентина - Франция 1
10:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Осинькин выбрал лучшего в паре Месси - Роналду
10:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Уилкшир рассказал об интересе российского клуба к игроку сборной Австралии
10:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Уилкшир: «Россия могла бы выйти в полуфинал ЧМ-2022» 6
10:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чанов рассказал, какие хитрости использует Мартинес во время отражения пенальти
10:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аленичев: «Топ-клубы присмотрелись к Скалони»
09:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ещенко: «Следующий чемпионат мира будет за Мбаппе»
09:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Теннисист дель Потро отреагировал на чемпионство сборной Аргентины
09:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аленичев сравнил Лионеля Месси с Криштиану Роналду
09:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нигматуллин – о жесте Мартинеса: «Это было не по-пацански» 2
09:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Глушаков выбрал лучшего игрока ЧМ между Месси и Мбаппе
07:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ребров: Всегда нравилась Франция, но в финале ЧМ-2022 болел за Аргентину
Все новости
Рекомендуем