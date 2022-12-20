Реднапп: Любой английский тренер мог бы достичь со сборной того же, что и Саутгейт

Бывший футболист, а ныне эксперт Джейми Реднапп жёстко высказался по поводу работы главного тренера английской сборной Гарета Саутгейта.

Реднапп заявил Sky Sports, что Саутгейт неплохо поработал в национальной команде, но не стоит думать о том, что других хороших тренеров для сборной Англии нет. Эксперт отметил, что любой толковый молодой английский специалист смог бы вывести родоначальников футбола в четвертьфинал мундиаля.

«Есть и Грэм Поттер из «Челси», и Эдди Хау из «Ньюкасла», и Фрэнк Лэмпард из «Эвертона». Любой из этих тренеров мог бы добиться того же, что и Саутгейт», - добавил Реднапп.

Напомним, что на катарском чемпионате мира в четвертьфинале сборная Англии уступила французам.