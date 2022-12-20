Экс-игрок «Ливерпуля»: Из-за поведения Роналду люди встали на сторону Месси

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дин Сондерс высказался по поводу поведения звёздного португальского форварда Криштиану Роналду.

Сондерс сказал Talksport, что ещё три месяца назад можно было бы поспорить о том, кто является лучшим футболистом мира: Роналду или Месси. Экс-игрок отметил, что португалец сам себя подставил скандальным поведением.

«Из-за того, как Криштиану вёл себя в последний месяц, некоторые люди, которые не могли определиться, всё же перешли на сторону Месси», - добавил Сондерс.

Напомним, что 35-летний Лионель Месси вместе с Аргентиной в итоге выиграл катарский чемпионат мира. Португалия с Роналду в составе закончила своё выступление на мундиале на стадии четвертьфинала.