Бекхэм выложил совместно фото с Симеоне после победы Аргентины на ЧМ-2022

Бывший полузащитник английской сборной Дэвид Бекхэм в своих социальных сетях опубликовал совместное фото с тренером «Атлетико» Диего Симеоне.

Бекхэм встретился с бывшим игроком аргентинской сборной на катарском мундиале и сделал с ним совместное фото. Англичанин поздравил Симеоне с победой Аргентины на турнире. Диего ответил, что ему всегда очень приятно видеться с Бекхэмом.

Напомним, что в матче 1/8 финала чемпионата мира 1998 года между англичанами и аргентинцами Дэвид Бекхэм был удалён с поля за то, что повёлся на провокацию Симеоне и поставил опорнику подножку. В итоге Англия проиграла по пенальти и вылетела из турнира.