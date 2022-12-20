Защитник «Ак Барса»: На ЧМ-2022 болел за Аргентину и Месси

Защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Кристиан Хенкель рассказал журналистам о том, за кого болел на катарском чемпионате мира по футболу.

Хенкель сказал«РБ-Спорту», что эмоции от турнира у него остались самые положительные. Хоккеист отметил, что ему понравилась игра нескольких сборных, но его симпатии были на стороне аргентинской команды.

«Болел за Аргентину и лично за Лионеля Месси. Сидел и переживал за него», - добавил Хенкель.

Напомним, что в финале мундиаля аргентинская сборная с Месси в составе сумела в серии пенальти обыграть французов. Южноамериканцы выиграли свой третий титул на чемпионатах мира.