Бояринцев оценил выступление сборной Марокко на ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался по поводу игры марокканской сборной на катарском чемпионате мира.

Бояринцев сказал в эфире «Матч Премьер», что марокканские футболисты очень хорошо оборонялись на катарском турнире, а особенно выделялся голкипер Яссин Буну. Экс-игрок отметил, что мундиаль в Катаре ещё раз показал, насколько сейчас в футболе важна роль вратаря.

«Вратарь дал остальным футболистам уверенность в своих силах, но марокканцам не хватило ресурса для того, чтобы выиграть хотя бы бронзовые медали», - добавил Бояринцев.

Напомним, что сборная Марокко в матче за третье место уступила Хорватии со счётом 1:2.