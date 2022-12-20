Экс-игрок «Зенита»: Факт, что Месси стал чемпионом мира, не говорит, что Роналду хуже

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра в разговоре с журналистами высказался по поводу победы Лионеля Месси на мундиале.

Мейра сказал «Спорт-Экспрессу», что тот факт, что 35-летний аргентинский футболист стал чемпионом мира, не должен говорить о том, что Криштиану Роналду чем-то сильно хуже.

«Мне кажется, что они оба доказали, что заслуживают быть лучшими игроками в истории», - добавил экс-футболист «Зенита».

Напомним, что Лионель Месси с аргентинской сборной в финале катарского чемпионата мира обыграл Францию. Звёздный форвард впервые в своей карьере выиграл титул на мундиале.