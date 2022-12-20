Месси не выиграл лишь один турнир, в котором принимал участие

Звездный нападающий Лионель Месси может стать автором уникального достижения. После триумфа на чемпионате мира – 2022 у 35-летнего аргентинца нет золотой медали лишь одного турнира, в котором он принимал участие.

Речь идет о Кубке Франции. Лионель имеет возможность исправить этот пробел в нынешнем сезоне. «ПСЖ» участвует в турнире и является главным претендентом на трофей. В матче 1/32 финала Кубка Франции подопечные Кристофа Галтье сыграют против «Шатору».

Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финальном поединке «альбиселесте» победили Францию (3:3, 4:2 пен.). Лионель с семью голами и тремя ассистами стал лучшим футболистом турнира.