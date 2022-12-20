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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси не выиграл лишь один турнир, в котором принимал участие

20 Декабря 2022 • 00:49 Комментировать (1)

Звездный нападающий Лионель Месси может стать автором уникального достижения. После триумфа на чемпионате мира – 2022 у 35-летнего аргентинца нет золотой медали лишь одного турнира, в котором он принимал участие.

Речь идет о Кубке Франции. Лионель имеет возможность исправить этот пробел в нынешнем сезоне. «ПСЖ» участвует в турнире и является главным претендентом на трофей. В матче 1/32 финала Кубка Франции подопечные Кристофа Галтье сыграют против «Шатору».

Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финальном поединке «альбиселесте» победили Францию (3:3, 4:2 пен.). Лионель с семью голами и тремя ассистами стал лучшим футболистом турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
20 Декабря 2022 в 01:51
ЛЕ значит плачет по Геше : Вернись и выиграй меня!.. А-ха-ха-ха...
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