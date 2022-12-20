Кроос оценил шансы Зидана возглавить сборную Франции

Звездный немецкий полузащитник Тони Кроос высказался о возможном назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции.

«По моему мнению, Зинедин Зидан – отличный преемник Дидье Дешма. Думаю, это лучшая кандидатура из всех возможных. Шансы «Зизу» возглавить команду – 70 на 30», - передает слова Крооса AS.

Дешам занимает пост главного тренера сборной Франции с лета 2012 года. Срок его контракта истекает в конце текущего месяца.

Под его руководством «трёхцветные» проиграли Аргентине в финале чемпионата мира – 2022. В игровое время команды расписали мировую со счетом 3:3, а в серии пенальти французы уступили – 2:4.