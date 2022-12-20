«Манчестер Юнайтед» нацелился на одного из лидеров сборной Франции

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, который выступает на клубном уровне за мадридский «Атлетико», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

Согласно сведениям журналистов Mediafoot, заинтересованность в услугах форварда проявляет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» остались под впечатлением от выступления Гризманна на чемпионате мира – 2022. Антуан по версии многих изданий попал в число 11 лучших игроков завершившегося мундиаля.

В финале чемпионата мира Гризманн вместе с Францией потерпел поражение от национальной сборной Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).