Гласнер мог возглавить сборную Австрии

Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер мог стать главным тренером национальной сборной Австрии. Об этом он заявил в интервью Bild.

«Меня не спрашивали, но контакт был. Одна минута - и обеим сторонам стало ясно, что для Австрии есть лучший руководитель команды, чем Оливер Гласнер, и что для Оливера Гласнера лучше остаться во Франкфурте», - приводит слова специалиста Bild.

В настоящий момент главным тренером австрийской команды является Ральф Рангник.

Сборная Австрии не принимала участия в чемпионате мира – 2022 в Катаре, победителем которого стала сборная Аргентины.