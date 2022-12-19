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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Увы и ах, но тут Роналду в топе. Пять звёзд, проваливших чемпионат мира 2022

19 Декабря 2022 • 21:34 Комментировать (2)

Отгремел чемпионат мира в Катаре, но мы пока не можем вернуться к реалиям клубного футбола. Продолжаем подводить итоги, составлять топы, пересматривать шикарный финал Аргентина – Франция. Но не будем же мы только хвалить футболистом, нужно и поругать кого-то. Выделим пять звёздных игроков, проваливших ЧМ-2022.

5. Ромелу Лукаку, нападающий сборной Бельгии

Начнём с игрока, который всего 45 (!) минут провёл на поле. Но вы даже не представляете, сколько всего Ромелу Лукаку за это время успел. За один тайм матча против сборной Хорватии бельгиец загубил больше голевых моментов, чем любой игрок на групповой стадии ЧМ-2022. А ведь столько разговоров было о выздоровлении Лукаку, и дальнейшем выздоровлении сборной Бельгии.

Но на деле всё получилось иначе. Ромелу загубил три (!) голевейших момента, украв чистую победу над командой Хорватии. Окажись на его месте более точный форвард, в плей-офф бы попала именно Бельгия. А Луке Модричу и компании не достались бы бронзовые медали.

4. Эдуар Менди, голкипер сборной Сенегала

От футболиста, сыгравшего очень мало, к футболисту, обладающему наименее звёздным статусом в данной пятёрке. Но не в сборной Сенегала. Менди ехал оплотом обороны, наравне с Калиду Кулибали должен был внушать уверенность менее опытным защитникам, но в итоге стал большой проблемой. В первом же матче отметился результативной ошибкой – Сенегал уверенно держал нули с Нидерландами, «оранжевым» помог лишь Эдуар. Пропустил Менди даже от Катара, ещё одну результативную ошибку выдумал с Эквадором. И вообще весь турнир исходила непонятная нервозность от голкипера сборной Сенегала

3. Роберт Левандовски, нападающий сборной Польши

Два гола забил Левандовски, по статистике проведя неплохой турнир, но явно играл Роберт ниже своего уровня. Просто мизерное влияние на игру, слабые показатели в борьбе за мяч и ужасающая отрешённость во время большей части игры. Конечно, Роберту нужна интеллектуальная свита, чтобы блистать, но сам форвард не старался изменить ситуацию. А сборная Польши, чудом прорвавшаяся из группы, быстро и вылетела.

2. Лаутаро Мартинес, нападающий сборной Аргентины

Пара форвардов «Интера» Лукаку – Мартинес после этого чемпионата мира упала в цене миллионов на 50. Не шёл у них мяч в ворота, хоть ты что делай. Лаутаро начинал ЧМ-2022 железным игроком основы, а завершил глубоким резервистом. Но даже в финале умудрился загубить пару моментов, выйдя на замену. При трёх ожидаемых голах (и десятке голевых моментов) болельщики Аргентины не дождались от Мартинеса ни одного точного удара. А Лаутаро из вероятных главных открытий ЧМ превратился в одно из главных разочарований.

1. Криштиану Роналду, символ сборной Португалии

Нет, тут нет никакого противопоставления личностей (Месси – Роналду), нет злорадства над персоной португальца. Просто Криштиану Роналду провёл очень слабый чемпионат мира, а подходил к нему (по крайней мере, сам себя так преподносил) в статусе одного из лучших игроков планеты. Такие футболисты должны в одиночку решать судьбу матчей, а не бороться за гол Бруну Фернандеша и считать миллиметры волос. Один гол с пенальти – тоже слабоватое портфолио.

Фернанду Сантуш первым проголосовал за провал Роналду на чемпионате мира, в решающий момент турнира усадив Криштиану на скамейку запасных. Кажется, дополнительных аргументов не нужно, если главный тренер, знающий тебя в данный момент лучше всех и отвечающий за результат, принимает такое решение. Роналду из кумира наций упал до резервиста Португалии за один турнир, а Гонсалу Рамуш, выскочивший в 1/8 финала, доказал, что в этой команде на позиции КриРо можно творить невероятные вещи. И ведь в провале Криштиану даже нет никакой неожиданности. Возраст побеждает даже самых отважных профессионалов, главное, чтобы эту данность принял наконец сам Роналду и его окружение.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Ромелу Лукаку Роберт Левандовски Лаутаро Мартинес
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Комментарии (2)
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Vova52
19 Декабря 2022 в 22:01
sam sebya prepodnosil ....pravil@nie slova ....
ARTUR
19 Декабря 2022 в 21:49
раньше был только среди , а потом наконец то возглавил ))
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