Пономарёв: «Месси совершил подвиг»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022.

«Это прекрасный футболист. На этом чемпионате, я бы сказал, он совершил подвиг. При этом он не только индивидуально сильный футболист, а еще и отличный командный игрок. В отличие от Роналду Месси помогает команде», — цитирует Пономарёва Rusfootball.

35-летний аргентинец забил семь мячей и записал на свой счет три результативные передачи в семи матчах чемпионата мира. Стоит отметить, что после финальной встречи Месси получил награду лучшего игрока турнира.