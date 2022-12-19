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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Григорий Иванов: Месси вёл Аргентину к победам и проявил себя лучшим футболистом мира

19 Декабря 2022 • 20:52 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу сборной Аргентины над Францией (3:3, 4:2 по пен.) в финале чемпионата мира – 2022.

«Думаю, не только у меня сложилось впечатление, что игра была великолепной и достойной финала. Лично я в этом матче болел за одного человека. Очень хотелось, чтобы Лео Месси все-таки стал чемпионом мира», — цитирует Иванова Vprognoze.ru.

По словам функционера, он очень рад, что Месси не только выиграл трофей, но и был признан лучшим футболистом турнира, ведь он очень многое сделал для своей сборной.

На минувшем мундиале 35-летний аргентинец забил семь мячей и сделал три голевые передачи в семи матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Григорий Иванов
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