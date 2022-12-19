Камоцци: «Месси и Модрич меня обрадовали на ЧМ-2022»

Футбольный менеджер Франко Камоцци оценил игру полузащитника Луки Модрича и нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022.

«Лионель Месси и Лука Модрич меня обрадовали. Для меня они — два чемпиона этого чемпионата мира», — заявил Камоцци порталу «Чемпионат».

Напомним, Модрич вместе со сборной Хорватии занял третье место на чемпионате мира 2022 года в Катаре, победив Марокко (2:1), а Месси с Аргентиной выиграл мундиаль, одолев в финале национальную команду Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Стоит отметить, что 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира. Аргентина завоевала третий Кубок мира за свою историю.