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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сёмин: «Когда Месси получал мяч, все видели, что он лучший»

19 Декабря 2022 • 19:35 Комментировать

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года, который прошёл в Катаре.

«Месси еще раз подтвердил, что он лучший футболист на этом свете! Он стал чемпионом мира. Когда он получал мяч, все видели, что он лучший», — заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу».

При этом специалист отметил, что необходимо выделить всю команду, ведь игроки очень часто отдавали мячи Месси, от которого всегда шла острота. Когда Месси получал мяч, его партнеры постоянно открывались под его передачи, добавил эксперт.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира, обыграв Францию (3:3, 4:2 по пен.),  а 35-летний нападающий был признан лучшим футболистом турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Юрий Сёмин ПСЖ
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