Каррера назвал лучшего игрока ЧМ-2022

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистов минувшего чемпионата мира – 2022.

«Однозначно лучший игрок — это Лео Месси. Это великий игрок. В Катаре он продемонстрировал это еще раз», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

35-летний Месси принял участие во всех семи матчах мундиаля, в которых забил семь мячей и записал в свой актив три результативные передачи.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре, одолев в финальном матче национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Этот трофей стал третьим для аргентинцев за всю историю турнира.