​Петржела отметил вклад «Зенита» в успех сборной Аргентины

Сборная Аргентины обыграла в финале Францию и стала чемпионом мира. Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что питерский клуб тоже внёс свой вклад в этот успех. Бывший рулевой «сине-бело-голубых» отметил вклад клуба в развитие полузащитника Леандро Паредеса.

«Большую пользу команде принёс Паредес. Отмечу непосредственную и большую заслугу «Зенита» в том, что Леандро достиг такого уровня. Он успешно играл в Петербурге и вырос», - высказался Петржела, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Леандро Паредес выступал за «Зенит» в 2017-2019 годах. В составе питерцев аргентинский полузащитник провёл 61 матч и записал на свой счёт 10 голов и 16 результативных передач на партнёров.