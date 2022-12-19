​Сборная Аргентины с кубком мира около часа провела в Италии

Сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв в финальном матче Францию в серии послематчевых пенальти. В понедельник «альбиселесте» с трофеем вылетели из Катара. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, днём самолёт с аргентинской сборной совершил посадку в Риме. В Италии футболисты пробыли около часа, прежде чем полёт продолжился. Дальнейший путь в Аргентину займёт около 14 часов.

Напомним, что сборная Аргентины завоевала кубок мира впервые с 1986 года. Тогда в составе команды блистал Диего Марадона. Теперь же в аргентинской сборной лидером является Лионель Месси.