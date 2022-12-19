​Партнёры просят Неймара не уходить из сборной Бразилии

После разочаровывающего чемпионата мира Неймар вполне может завершить международную карьеру. Слухи об этом уже появлялись в прессе. Между тем, портал Goal пишет о том, что ряд игроков сборной Бразилии попросили Неймара не завершать международную карьеру. В этом списке находятся Винисиус Жуниор, Родриго, Ришарлисон, Рафинья, Лукас Пакета и Антони.

Напомним, что на чемпионате мира – 2022 сборная Бразилии проиграла на стадии четвертьфинала. «Селесао» уступили Хорватии в серии послематчевых пенальти после ничьей по итогам 120 минут. После финального свистка Неймар расплакался из-за плохого результата команды.