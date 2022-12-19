Орлов: «Паредес – футбольный бандит»

Известный комментатор Геннадий Орлов после финала чемпионата мира обрушился с критикой на полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса. Орлов считает, что Паредес, в своё время поигравший в «Зените», действует очень грубо.

«Он все равно футбольный бандит! Вы не видели, как он бил ногами вчера? Как это можно ему простить? «Зенит» тоже из-за этого мучился», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

По словам Орлова, победу сборной Аргентины обеспечили другие футболисты, а Паредесу просто повезло оказаться в этом составе.

«Моё мнение о том, что Паредес убийца, он же сам и подтвердил в финальном матче. Судья должен был его выгнать с поля», - сказал Орлов.