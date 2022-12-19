Шалимов сделал выбор между Месси и Марадоной

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов ответил на вопрос, является ли нападающий сборной Аргентины Лионель Месси лучше Диего Марадоны.

«Месси или Марадона? По мне — все равно Марадона. Харизма, голы поярче, очень яркие эпизоды в карьере. Но в целом надо признать, что многие из нас застали игру двух гениев», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что в споре между Лионелем Месси и Криштиану Роналду он всегда выбирал аргентинца, потому что Месси является командным игроком.

35-летний аргентинский нападающий был признан лучшим футболистом чемпионата мира 2022 года.