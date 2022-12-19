​Бразилия сохранила 1 место в рейтинге ФИФА, Аргентина – вторая

Журналисты из ESPN подсчитали баллы для рейтинга ФИФА по итогам чемпионата мира – 2022. Несмотря на триумф на мундиале, сборная Аргентины не смогла сместить Бразилию с вершины рейтинга. Аргентинцы поднялись на второе место, а французы – на третье. Бельгия при этом переместилась со второго на четвёртую строчку.

Топ-11 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит так: Бразилия, Аргентина, Франция, Бельгия, Англия, Нидерланды, Хорватия, Италия, Португалия, Испания, Марокко.

Отмечается, что Аргентина или Франция вышли бы на первое место, если бы кто-то из них выиграл финал чемпионата мира в основное время.

Самый большой прогресс в виде подъёма на 11 позиций продемонстрировали сборные Марокко (текущее 11-е место) и Австралии (27-е место).