Нападающий Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

«Я прилагал усилия и совершал ошибки, чтобы быть тем, кем я являюсь сегодня. И я горжусь этим. Я написал свою историю, и наша история подходит к концу», - написал Бензема под своим фото в футболке сборной Франции в социальных сетях.

Напомним, что в 2021 году Карим Бензема вернулся в сборную Франции после затяжной паузы – ранее Дидье Дешам не вызывал форварда из-за давнего скандала. Бензема выступил на Евро-2020, но не поехал на чемпионат мира – 2022 из-за травмы.

Всего за сборную Франции Карим Бензема провёл 97 матчей. В них нападающий забил 37 голов и отдал 20 голевых передач.