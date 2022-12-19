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​Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции

19 Декабря 2022 • 17:45 Комментировать

Нападающий Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

«Я прилагал усилия и совершал ошибки, чтобы быть тем, кем я являюсь сегодня. И я горжусь этим. Я написал свою историю, и наша история подходит к концу», - написал Бензема под своим фото в футболке сборной Франции в социальных сетях.

Напомним, что в 2021 году Карим Бензема вернулся в сборную Франции после затяжной паузы – ранее Дидье Дешам не вызывал форварда из-за давнего скандала. Бензема выступил на Евро-2020, но не поехал на чемпионат мира – 2022 из-за травмы.

Всего за сборную Франции Карим Бензема провёл 97 матчей. В них нападающий забил 37 голов и отдал 20 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Сборная Франции
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