Радченко: «Месси сделал всё возможное и невозможное, чтобы поднять этот Кубок мира»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022.

«Назвал бы Месси лучшим игроком чемпионата мира. Он стал одним из лучших бомбардиров, забил семь мячей. Он сделал все возможное и невозможное на этом чемпионате, чтобы поднять этот Кубок мира», — заявил Радченко «Чемпионату».

Эксперт считает, что этот финал был лучшим, ведь интрига сохранялась до самого последнего момента.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре, одолев в финальном матче национальную команду Франции (3:3 — доп. время, 4:2 — по пенальти).