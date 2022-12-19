Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Радченко: «Месси сделал всё возможное и невозможное, чтобы поднять этот Кубок мира»

19 Декабря 2022 • 16:19 Комментировать (3)

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022.

«Назвал бы Месси лучшим игроком чемпионата мира. Он стал одним из лучших бомбардиров, забил семь мячей. Он сделал все возможное и невозможное на этом чемпионате, чтобы поднять этот Кубок мира», — заявил Радченко «Чемпионату».

Эксперт считает, что этот финал был лучшим, ведь интрига сохранялась до самого последнего момента.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре, одолев в финальном матче национальную команду Франции (3:3 — доп. время, 4:2 — по пенальти).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Дмитрий Радченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ОдмЫн
19 Декабря 2022 в 16:59
вообще то это судьи сделали все возожное и невозможное, чтоб этот карликовый уВлюдок стал картонным чемпионом
ОдмЫн
19 Декабря 2022 в 16:39
пусть засунет себе в одно место ! чИмпион картонный !
Alex1972
19 Декабря 2022 в 16:28
А ведь Гвардиола был прав в раздевалке МС, предполагая кто выиграет ЧМ... Глядя на Альвареса... Умён чёрт...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Декабря
17:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Якубко: «Третье место сборной Хорватии — это потолок»
17:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Погребняк: «Месси - гений, Мбаппе - зверь»
17:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Гвардиола считал Аргентину фаворитом ЧМ-2022
17:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гранат назвал Месси «королём футбола» 1
17:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Радимов – о финале ЧМ-2022: «Лучше такого матча сыграть невозможно»
17:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Илон Маск оценил уровень футбола в финале ЧМ-2022
17:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррагер выбрал лучшего между Месси, Пеле и Марадоной 1
16:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сын Марадоны обратился к Месси
16:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бубнов объяснил, почему Месси круче Марадоны 2
16:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Алдонин: «Мбаппе — потрясающий нападающий»
16:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Григорян оценил результат сборной Франции на чемпионате мира
16:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Радченко: «Месси сделал всё возможное и невозможное, чтобы поднять этот Кубок мира» 3
16:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​«Роналду поздравит Месси» - Мостовой 3
16:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бышовец: Скалони дал полную свободу Месси 3
16:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агент: «Давно было ясно, что Месси впереди Роналду» 2
Все новости
Рекомендуем