Глеб назвал главное отличие между Месси и Роналду

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Александр Глеб высказался об аргентинце Лионеле Месси и португальце Криштиану Роналду после триумфа «альбиселесте» в финале чемпионата мира – 2022.

«Кто лучше, а кто хуже - решать болельщикам. Месси - самый одаренный футболист мира. Роналду - талантливый, сделал себя сам. Никаких точек в споре ставить не надо, они великие», - приводит слова Александра «Спорт-экспресс».

Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира – 2022, забив семь голов и отдав три результативные передачи в семи встречах. Роналду на мундиале отметился всего одним голом с пенальти в пяти встречах.