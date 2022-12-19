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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Глеб назвал главное отличие между Месси и Роналду

19 Декабря 2022 • 15:46 Комментировать

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Александр Глеб высказался об аргентинце Лионеле Месси и португальце Криштиану Роналду после триумфа «альбиселесте» в финале чемпионата мира – 2022.

«Кто лучше, а кто хуже - решать болельщикам. Месси - самый одаренный футболист мира. Роналду - талантливый, сделал себя сам. Никаких точек в споре ставить не надо, они великие», - приводит слова Александра «Спорт-экспресс».

Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира – 2022, забив семь голов и отдав три результативные передачи в семи встречах. Роналду на мундиале отметился всего одним голом с пенальти в пяти встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Александр Глеб
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