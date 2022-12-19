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Месси считают главным претендентом на «Золотой мяч»

19 Декабря 2022 • 15:26 Комментировать (7)

Авторитетный портал Goal опубликовал обновлённый рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2023 году. На вершину рейтинга снова забрался Лионель Месси – звёздный аргентинец после триумфа на чемпионате мира потеснил Килиана Мбаппе. Француз располагается на второй позиции.

Третьим главным фаворитом на следующий «Золотой мяч», по мнению издания, является нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. В топ-5 также входят Неймар и Роберт Левандовски.

Лионель Месси уже семь раз получал «Золотой мяч». В последний раз аргентинец поднимал над головой эту награду в 2021 году. Последний же «Золотой мяч» в октябре уходящего года получил Карим Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Сборная Аргентины ПСЖ Неймар Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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Комментарии (7)
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Misha_diablo_football
19 Декабря 2022 в 16:23
Теперь остался только один вариант оставить в тени такого Месси, нужно чтобы Холанд забил 40 голов в АПЛ и Сити наконец-то победил в ЛЧ и конечно же викинг был в этом турнире главной звездой...
venge
19 Декабря 2022 в 16:06
И ведь никто не удивится.
ингерман
19 Декабря 2022 в 15:57
ай этому шнырю надыть отдать.. обязацельно и наусегда, штоб усе смеялися.. А-ха-ха-ха! а для нормальных учредить например платинавый.. )))
Alex1972
19 Декабря 2022 в 15:57
Не думаю, что Месси это уже интересно..
Sergey999
19 Декабря 2022 в 16:09
Было бы неинтересно отказался бы от левых предыдущих)))...
Alex1972
19 Декабря 2022 в 16:15
Ни тебе, ни Геше он такой радости не доставит... Жуйте сопли дальше - это всё, что вам осталось... Гав..як ты ещё против меня... А-ха-ха-ха.. 😂🤪💋..
Sergey999
19 Декабря 2022 в 15:56
Да нужно вчера сразу было и дать. Это же очевидно. Оставшуюся часть сезона можно и не играть.
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