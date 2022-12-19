Месси считают главным претендентом на «Золотой мяч»

Авторитетный портал Goal опубликовал обновлённый рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2023 году. На вершину рейтинга снова забрался Лионель Месси – звёздный аргентинец после триумфа на чемпионате мира потеснил Килиана Мбаппе. Француз располагается на второй позиции.

Третьим главным фаворитом на следующий «Золотой мяч», по мнению издания, является нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. В топ-5 также входят Неймар и Роберт Левандовски.

Лионель Месси уже семь раз получал «Золотой мяч». В последний раз аргентинец поднимал над головой эту награду в 2021 году. Последний же «Золотой мяч» в октябре уходящего года получил Карим Бензема.