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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Эрве Ренар может возглавить сборную Польши

19 Декабря 2022 • 14:59 Комментировать

В Польском футбольном союзе хотят, чтобы главным тренером национальной команды стал Эрве Ренар. Этот специалист хорошо показал себя на чемпионате мира – 2022, где сборная Саудовской Аравии под его руководством хоть и не вышла из группы, но выступила достойно. Так, в первом туре аравийцам удалось сенсационно обыграть Аргентину (2:1), ставшую в итоге чемпионом мира.

Как сообщает PSN Futbol, в Польском футбольном союзе хотят, чтобы Эрве Ренар сменил на тренерском мостике Чеслава Михневича, чей контракт истекает.

Отметим, что на групповой стадии чемпионата мира – 2022 сборная Польши обыграла Саудовскую Аравию (2:0), но не без проблем.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Сборная Саудовской Аравии Эрве Ренар
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