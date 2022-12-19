​Эрве Ренар может возглавить сборную Польши

В Польском футбольном союзе хотят, чтобы главным тренером национальной команды стал Эрве Ренар. Этот специалист хорошо показал себя на чемпионате мира – 2022, где сборная Саудовской Аравии под его руководством хоть и не вышла из группы, но выступила достойно. Так, в первом туре аравийцам удалось сенсационно обыграть Аргентину (2:1), ставшую в итоге чемпионом мира.

Как сообщает PSN Futbol, в Польском футбольном союзе хотят, чтобы Эрве Ренар сменил на тренерском мостике Чеслава Михневича, чей контракт истекает.

Отметим, что на групповой стадии чемпионата мира – 2022 сборная Польши обыграла Саудовскую Аравию (2:0), но не без проблем.