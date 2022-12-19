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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Лахиялов: «Месси один сделал Аргентину чемпионом – я никогда не думал, что такое возможно» эксклюзив

19 Декабря 2022 • 14:15 Комментировать

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре. Напомним, что в финале турнира «альбиселесте» обыграли команду Франции – 3:3 (по пенальти 4:2).

- Изначально я сам лично скептически относился к перспективам победы сборной Аргентины на этом чемпионате мира. А после её поражения в первом туре от Саудовской Аравии я считал, что она может рассчитывать максимум на полуфинал. Никогда не думал, что в современном футболе один большой футболист может выиграть чемпионат мира с партнёрами среднего уровня. Мы видим, что роль Месси в победе аргентинцев решающая. Можно сказать, он один сделал Аргентину чемпионом.

Мне довелось в своё время вживую посмотреть на игру Месси – это был финал Лиги чемпионов-2010/2011 в Лондоне между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед». Я увидел, что Месси настолько превосходит остальных футболистов, хотя на поле были такие мастера, как Хави, Иньеста, Фердинанд, Руни, что мне стало даже неинтересно за ним наблюдать.

Когда ты смотришь на игру Месси, то понимаешь, что это не из-за натренированности, а благодаря таланту, который дал ему Всевышний. То, что Месси творил на поле в то время и творит сейчас, натренировать невозможно. Можно натренировать финты, физические кондиции, скоростные качества, но то, что делает Месси, – это, я думаю, в чистом виде талант, и мы видим, как он постоянно благодарит за него Всевышнего.

Что касается самого матча, то я не знаю, когда ещё нам доведётся увидеть такой финал чемпионата мира. Он стал апогеем всего турнира – выдался и зрелищным, и с обилием голов, и с другими голевыми моментами, и с серией пенальти. Во многом решающий эпизод случился в конце дополнительного времени, когда Эмилиано Мартинес сделал невероятный сэйв, отразив удар вышедшего с ним один на один Коло-Муани.

Что ещё можно сказать по финалу? На мой взгляд, в чём Аргентина превосходила Францию, так это в желании победить. Если не брать в расчёт Месси, то по именам и по уровню мастерства, я думаю, французы немножко сильнее аргентинцев. Но те заслуженно стали чемпионами мира, прыгнув выше головы за счёт своего характера, огромного желания и поддержки болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Чемпионат Мира Чм-2022 Шамиль Лахиялов
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