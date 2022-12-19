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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Биджиев: «Французы вышли на финал самоуверенными и не угадали с тактикой» эксклюзив

19 Декабря 2022 • 14:10 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал финал ЧМ-2022, где Аргентина победила Францию 4:2 по пенальти после ничьей 3:3 в игровое время.

- Финал, конечно, получился достойным чемпионата мира. Он выдался на загляденье, с захватывающим футболом. Сюжет матча держал болельщиков всего мира в напряжении до самого конца. Команды хорошо смотрелись функционально, хотя провели на поле практически 135 минут с учётом дополнительного времени и добавленного. Я считаю, команда Аргентины прибавляла по ходу чемпионата, от матча к матчу она действовала более уверенно, более сыгранно и более комбинационно.

Французов, честно говоря, очень жалко, но, мне кажется, они вышли на финальный матч с изрядной долей самоуверенности. Аргентинцы прекрасно знали и воспользовались тем, что атакующая тройка Мбаппе – Жиру – Дембеле довольно-таки пассивна при обороне. Аргентина спокойно выходила из-под прессинга, заставляла соперника нервничать и тратить лишние силы.

Я думаю, французы не угадали с тактикой, в связи с чем Дешам ещё в первом тайме сделал две вынужденные по игре замены. И, в принципе, этот ход себя оправдал, потому что после перерыва Франция отыграла два мяча. В финале чемпионата мира уйти от поражения со счёта 0:2 за пятнадцать минут до конца основного времени – это, можно сказать, просто чудо.

Во втором дополнительном тайме, несмотря на третий гол Аргентины, французы могли склонить чашу весов в свою сторону в компенсированное время, но Эмилиано Мартинес отбил опасный удар Коло-Муани. Ну а в серии пенальти уже был вопрос, у кого крепче нервы. Оказалось, что крепче они у аргентинцев, которые выиграли свою вторую серию пенальти на турнире, и снова прекрасно сыграл Эмилиано Мартинес, проявлявший себя наилучшим образом на протяжении всего турнира.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Чемпионат Мира Чм-2022 Хасанби Биджиев
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