​Месси и Мбаппе попали в символическую сборную чемпионата мира – 2022

Специалисты из Opta составили символическую сборную по итогам чемпионата мира – 2022. В неё вошли следующие футболисты:

Ливакович (Хорватия) – Хакими (Марокко), Гвардиол (Хорватия), Маркиньос (Бразилия), Тео Эрнандес (Франция) – Тчуамени (Франция),Гризманн (Франция), Энцо Фернандес (Аргентина) - Мбаппе (Франция), Месси (Аргентина), Альварес (Аргентина).

Напомним, что чемпионом мира стала национальная сборная Аргентины. В финале «альбиселесте» обыграли Францию в серии одиннадцатиметровых ударов после яркой ничьей со счётом 3:3. Аргентинцы завоевали кубок мира впервые за 36 лет.