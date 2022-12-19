Камоцци назвал двух участников чемпионата мира в Катаре, которые могли бы перейти в клубы РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал игроков, принимавших участие на чемпионате мира в Катаре, которые могли бы усилить российские клубы.

Камоцци отметил защитника сборной Туниса Аисса Билаль Лаидуни, а также марокканского полузащитника Аззедина Унаи. По мнению итальянца, эти футболисты не будут стоить слишком дорого.

«Могли бы они укрепить «Зенит» или «Спартак»? Я думаю, что Унаи собирается в Премьер-Лигу. Да и Лаидуни мог бы стать хорошим вариантом, не только для «Зенита» или «Спартака», — цитирует Камоцци Metaratings.

Напомним, 22-летний Унаи выступает за «Анже» и оценивается в 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне марокканец провёл в составе французской команды 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

На счету 26-летнего Лаидуни два забитых гола и три результативные передачи в 23 встречах за венгерский «Ференцварош». Игрока сборной Туниса портал Transfermarkt оценивает в 4 миллиона евро.