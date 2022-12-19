Тчуамени и Коло-Муани подверглись расизму в социальных сетях

Два игрока сборной Франции подверглись расизму после неудачи в финале чемпионата мира. Полузащитник Орельен Тчуамени и нападающий Рандаль Коло Муани закрыли комментарии на своих страницах в социальных сетях, чтобы избежать дальнейших оскорблений от болельщиков.

Напомним, сборная Франции вчера проиграла Аргентине в финале чемпионата мира. После основного и дополнительного времени матч закончился вничью 3:3. Под самый занавес второго экстра-тайма у Коло Муани была отличная возможность забить победный гол, но с его ударом справился голкипер Эмилиано Мартинес. Несмотря на то, что в серии пенальти Рандаль забил свой удар, Франция проиграла из-за промахов Тчуамени и Кингсли Комана.

Коло Муани и Тчуамени отметились по одному голу на чемпионате мира в Катаре.