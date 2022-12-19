Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тчуамени и Коло-Муани подверглись расизму в социальных сетях

19 Декабря 2022 • 11:57 Комментировать (1)

Два игрока сборной Франции подверглись расизму после неудачи в финале чемпионата мира. Полузащитник Орельен Тчуамени и нападающий Рандаль Коло Муани закрыли комментарии на своих страницах в социальных сетях, чтобы избежать дальнейших оскорблений от болельщиков.

Напомним, сборная Франции вчера проиграла Аргентине в финале чемпионата мира. После основного и дополнительного времени матч закончился вничью 3:3. Под самый занавес второго экстра-тайма у Коло Муани была отличная возможность забить победный гол, но с его ударом справился голкипер Эмилиано Мартинес. Несмотря на то, что в серии пенальти Рандаль забил свой удар, Франция проиграла из-за промахов Тчуамени и Кингсли Комана.

Коло Муани и Тчуамени отметились по одному голу на чемпионате мира в Катаре.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Франции Айнтрахт Франкфурт Рандаль Коло Муани Орельен Тчуамени
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
19 Декабря 2022 в 12:38
Вот нет у меня отторжения ни к одному из черных игроков Франции , кроме Погба и МБАПЫ , я их терпеть не могу не потому что они черные , а потому что гомодрилы , понторезы и позеры . А вот эти парни мне наоборот очень даже нормальные Тчуамени так вообще скромный очень парень , чем то по характеру напоминает мне Мане .
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Декабря
12:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лунёв: «Огромнейшая заслуга Мартинеса»
12:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Алдонин: «Прекрасный финал, великолепный футбол»
11:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тчуамени и Коло-Муани подверглись расизму в социальных сетях 1
11:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Селюк: «Российским клубам не стоит смотреть на тех, кто играл на чемпионате мира»
11:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ивелин Попов: «Сборная России смогла бы добраться до 1/8 финала чемпионата мира» 1
11:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кроос: «Ещё не видел такого индивидуального выступления, как у Месси на чемпионате мира» 2
10:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гинер: «Месси — гений? В сборной Аргентины достаточно гениев»
10:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Боксёр Пакьяо поздравил Месси с победой на чемпионате мира 1
10:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аргентинцев поздравил и Фернандо Алонсо - бывший чемпион мира Формулы-1
10:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Озил подколол Жиру: «Без Бензема нет вечеринки» 2
10:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили: «Думаю, эта сборная Аргентины ещё долго не выиграет чемпионат мира»
10:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Макрон раскрыл свои слова Мбаппе после поражения в финале ЧМ
10:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси побил рекорд Марио Кемпеса 1978 года
09:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Радич: «Месси — лучший в истории, не надо вообще сравнивать его с Пеле и Марадоной» 5
09:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хоккеист Малкин тремя словами описал финал ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем