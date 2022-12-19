Кроос: «Ещё не видел такого индивидуального выступления, как у Месси на чемпионате мира»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос считает, что Лионель Месси полностью заслужил победу на чемпионате мира. Напомним, вчера Аргентина выиграла мундиаль, обыграв в финале в серии пенальти Францию.

«Лионель абсолютно заслужил победу на турнире. Я ещё не видел такого индивидуального выступления, как у Месси на чемпионате мира. Честно говоря, он не показывал такую игру, когда выступал за клубы», – цитирует Крооса Barca Universal.

Напомним, в конце сезона у Месси заканчивается контракт с «ПСЖ». Французский клуб всеми силами пытается сохранить аргентинца хотя бы ещё на один год.