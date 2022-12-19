Федун рассказал, что думает о Месси после победы на ЧМ

Бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун оценил игру аргентинского нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022, завершившемся в Катаре.

«Месси - король сборной Аргентины, теперь он точно гений футбола. Он получил все, что должен был получить. Шел к титулу чемпиона мира всю жизнь - и наконец достиг своей цели», - передает слова Федуна «Чемпионат».

В финале чемпионата мира сборная Аргентины победила Францию в серии послематчевых пенальти – 4:2. Игровое время встречи завершилось со счетом 3:3. По итогам турнира Месси был признан лучшим футболистом мундиаля.