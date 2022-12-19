Тренер «Ахмата» Ташуев сравнил Месси и Марадону

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с журналистами сравнил аргентинских футболистов Лионеля Месси и Диего Марадону.

Ташуев сказалMetaraitings.ru, что Марадона внёс огромный вклад в мировой футбол и выигрывал чемпионат мира, но у Месси была более ровная карьера. Российский специалист отметил, что Лионель пример для любого мальчишки, влюблённого в футбол.

«Месси — скромный парень, который просто играет в футбол. Марадона всё же фигура неоднозначная», - добавил Ташуев.

Напомним, что Лионель Месси впервые в своей карьере выиграл титул чемпиона мира вместе с аргентинской сборной.