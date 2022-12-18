​Месси признали лучшим игроком финала чемпионата мира

Завершился финальный матч чемпионата мира - 2022. В нём сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти после ничьей со счётом 3:3. Лучшим игроком финального матча был признан капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

По ходу матча Лионель Месси оформил дубль, а также реализовал одиннадцатиметровый удар в послематчевой серии.

Ранее Лионель Месси объявил, что он завершает карьеру в сборной Аргентины после финального матча мундиаля.

Отметим, что сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года. Любопытно, что «альбиселесте» начали этот турнир с поражения от Саудовской Аравии.