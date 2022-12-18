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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Месси признали лучшим игроком финала чемпионата мира

18 Декабря 2022 • 21:11 Комментировать (7)

Завершился финальный матч чемпионата мира - 2022. В нём сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти после ничьей со счётом 3:3. Лучшим игроком финального матча был признан капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

По ходу матча Лионель Месси оформил дубль, а также реализовал одиннадцатиметровый удар в послематчевой серии.

Ранее Лионель Месси объявил, что он завершает карьеру в сборной Аргентины после финального матча мундиаля.

Отметим, что сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года.  Любопытно, что «альбиселесте» начали этот турнир с поражения от Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (7)
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Juventissimo
18 Декабря 2022 в 22:22
В лишний раз убедился, что современный футбол ничего не стоит. Продан и прогнил во всех отношениях. Если уж брать команду победителей, то лучшим игроком был Ди Мария. А хет-трик Мбаппе в финальном матче оказался рядовым событием. Лицемеры.
Пора уже вручать функционерам из ФИФА премию Золотой подсос. Учредителем приза можно считать самого Месси. Чиновники давно заслужили этот приз.
CERG
18 Декабря 2022 в 21:59
Саудовская Аравия побеждала чемпионов мира)..
wild cat
18 Декабря 2022 в 21:28
смишно..а хто энта так ришыл? барадатый пингвин был лиш адин ис фсех..кто дабыл энту пабеду для арганафтаф..))
venge
18 Декабря 2022 в 21:20
Нельзя вот так игнорировать Мбаппе. Это плевок.
venge
18 Декабря 2022 в 21:19
Идиотизм =)
nevr75
18 Декабря 2022 в 21:17
Ахахаха)))
the Gunner01
18 Декабря 2022 в 21:16
Да отдайте ему все, что хочет. Это ж Месси, ему надо. А хет-трик Мбаппе в финале, судя по всему, ничего не стоит.
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Аргентина Аргентина
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