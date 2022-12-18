Сборная Марокко в субботу проиграла Хорватии в матче за третье место на чемпионате мира (1:2). По итогам игры марокканцы остались недовольны работой главного арбитра. После финального свистка защитник «атласских львов» Ашраф Хакими накричал на президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом на своих страницах рассказывает портал Goal.com.

Что именно Ашраф Хакими сказал Джанни Инфантино, неизвестно. При этом понятно, что футболист выражал своё недовольство судейством.

Отмечается, что ФИФА в настоящий момент прилагает усилия для того, чтобы видео с Хакими и Инфантино не распространилось в СМИ.