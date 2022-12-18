Раскрыты планы Месси на будущее

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси рассматривает возможность подписания нового трудового соглашения с «ПСЖ». Об этом рапортует Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 35-летний голеадор может пролонгировать сотрудничество с французским грандом до середины 2024 года. После истечения срока контракта Лионель планирует переехать в МЛС, где будет выступать за «Интер Майами».

Срок действующего контракта Месси с «ПСЖ» истекает по завершении сезона-2022/2023.

Сегодня, 18 декабря, Лионель в составе сборной Аргентины сыграет против Франции в финале чемпионата мира – 2022. Начало встречи запланировано в 18:00 мск.