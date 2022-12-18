Маттеус: «Роналду - главное разочарование ЧМ-2022»

Экс-защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался о португальском центрфорварде Криштиану Роналду.

«Криштиану – главное разочарование чемпионата мира в Катаре. Он – полная противоположность Лионелю Месси. Своим эгоизмом Роналду только навредил себе. Когда-то Криштиану был нападающим мирового уровня, но в последнее время он сильно запятнал свою репутацию. Мне его жаль», - передает слова Лотара Bild.

Португалия вылетела с чемпионата мира на стадии ¼ финала, где проиграла Марокко со счетом 0:1. На мундиале Криштиану забил всего один мяч в пяти встречах.