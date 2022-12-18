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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Маттеус: «Роналду - главное разочарование ЧМ-2022»

18 Декабря 2022 • 16:03 Комментировать (1)

Экс-защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался о португальском центрфорварде Криштиану Роналду.

«Криштиану – главное разочарование чемпионата мира в Катаре. Он – полная противоположность Лионелю Месси. Своим эгоизмом Роналду только навредил себе. Когда-то Криштиану был нападающим мирового уровня, но в последнее время он сильно запятнал свою репутацию. Мне его жаль», - передает слова Лотара Bild.

Португалия вылетела с чемпионата мира на стадии ¼ финала, где проиграла Марокко со счетом 0:1. На мундиале Криштиану забил всего один мяч в пяти встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Лотар Маттеус
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Комментарии (1)
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ARTUR
18 Декабря 2022 в 16:14
Матеус , из комы что ли вышел ??? видно года два бухал беспробудно , Роналду как раз не разачарование , для нормального человека который понимает что его карьера закончилась после ухода из Реала . Разачарование это вся команда гомиков из Германии , которая даже из группы не вышла
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