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Экс-игрок «Кубани» Селин: «Для меня Месси стоит на порядок выше Мбаппе» эксклюзив

18 Декабря 2022 • 15:11 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым в преддверии финала ЧМ-2022 Аргентина – Франция сравнил Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

- В финале буду болеть за Аргентину. Считаю, эта команда прогрессировала по ходу всего турнира, несмотря на неудачный первый матч, когда она проиграла Саудовской Аравии. Плюс персонально болею за Месси и желаю ему наконец-таки завоевать титул чемпиона мира.

Если выиграет Франция, то, конечно же, нельзя будет сказать, что её победа незаслуженная. Французы тоже играют в хороший футбол, у них качественные футболисты высокого уровня. То, что они два чемпионата мира подряд показывают такой результат, действительно говорит об их великолепной игре.

Кто лучше – Мбаппе или Месси? Лет через десять посмотрим, чего добьётся за это время Мбаппе. То, что сейчас он уже является чемпионом мира и демонстрирует хорошие результаты в плане своих бомбардирских качеств, подтверждает его высокий потенциал. Но по самой игре и по её пониманию Месси для меня стоит на порядок выше Мбаппе.

У них и функционал разный. Месси и много забивает, и ассистирует партнёрам, плюс у него великолепное видение поля, он ведёт игру, а Мбаппе больше бомбардир, который может ещё здорово протащить мяч. Поэтому немножко неправильно сравнивать их по футбольным характеристикам. То, что в будущем Мбаппе способен завоёвывать своей игрой «Золотые мячи», это да. Его и Месси можно будет потом сравнить по достижениям и наградам, но, как я уже сказал, по уровню понимания и самой игре это два совершенно разных для меня футболиста.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Чемпионат Мира Чм-2022 Килиан Мбаппе Алексей Селин
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